Донецк, 23 сентября, 2021, 23:13 — ИА Регнум. Дважды в течение суток 22 сентября украинские боевики обстреляли территорию ДНР и четырежды — ЛНР, сообщает 23 сентября Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

President.gov.ua Поездка Владимира Зеленского в Донбасс

В ДНР под обстрел ВСУ попали районы сёл Ленинское и Октябрь. По ним боевики стреляли из гранатомётов и стрелкового оружия, выпустив 47 боеприпасов, если не считать мелкокалиберные выстрелы.

В ЛНР под обстрел попали районы населённых пунктов Желобок, Фрунзе и Берёзовское. Украинские боевики стреляли по ним из крупнокалиберного пулемёта и гранатомётов АГС-17 и СПГ-9.