Варшава, , 22:32 — REGNUM Посол Чехии Иван Естржаб вызван в польский МИД после того, как Европейский суд оштрафовал Польшу за невыполнение ею судебного решения о закрытии своей угледобывающей шахты «Туров», передаёт 23 сентября Чешское телевидение.

Потасовка Цитата из х/ф «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Реж. Михаил Старокадомский. 1941. СССР

Официальный представитель чешского МИД Эва Давидова заявила, что Прага «с самого начала переговоров по делу «Туров» действует конструктивно, а польская сторона, к сожалению, отвергла много наших предложений». Она призвала Варшаву быть сговорчивее.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Европейский суд в мае 2021 года вынес решение о том, что поляки должны закрыть свою шахту «Туров» на границе с Чехией. Суд принял в споре двух стран сторону Чехии, а когда поляки не согласились, приговорил их к выплате штрафа за каждый день неисполнения судебного решения.

Польша отказывается закрывать шахту, поскольку от её работы очень сильно зависит наполнение бюджета. Но чехи бьют тревогу из-за падения уровня подземных вод на фоне расширения угледобычи Польшей.

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