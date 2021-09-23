Вашингтон, 23 сентября, 2021, 22:48 — ИА Регнум. В США начал уменьшаться лагерь гаитянских мигрантов под мостом на американо-мексиканской границе рядом с Техасом, где в начале недели было более 15 тыс. нелегалов, сообщает 23 сентября Associated Press.

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По состоянию на четверг, 23 сентября, в лагере осталось около 4 тыс. мигрантов. Цифра чрезвычайно быстро выросла 19 сентября, когда нелегалы решили прийти к американской границе в надежде попасть в США.

Издание пишет, что гаитяне были сбиты с толку неоднозначной политикой президента США Джо Байдена, а также дезинформацией в социальных сетях.

Около 1,4 тыс. мигрантов были депортированы на 13 рейсах по статье 42, DHS, которую применяют во время кризисов здравоохранения. Еще 3,2 тыс. находятся под следствием, в то время как пару тысяч вернулись в Мексику.

Напомним, что ранее специальный представитель США в Гаити ушел в отставку из-за жестокой и контрпродуктивной политики Вашингтона в отношении беженцев из Республики Гаити.