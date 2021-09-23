Москва, , 22:01 — REGNUM Те, кто составлял антироссийский санкционный список, включив в него премьер-министра России Михаила Мишустина и пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, совсем плохо ориентируются в российской политике, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 23 сентября в эфире «России 1».

Квентин Массейс. Аллегория Глупости. XVI

Заявив о явном «кадровом голоде» в американском руководстве, в частности — по российскому направлению, Захарова добавила:

«Только люди, совсем не представляющие себе российские реалии, могли составить подобный перечень лиц в привязке к тематике, к которой никто из них не имеет и не может иметь ни прямого, ни косвенного отношения».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в американском Конгрессе предложили ввести санкции в отношении 35 граждан России, которые якобы могут быть причастны к нарушениям прав человека. Помимо названных выше высокопоставленных чиновников, в перечень включены председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

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