Рим, 23 сентября, 2021, 21:41 — ИА Регнум. Два боевых корабля Италии и Испании вошли в акваторию Чёрного моря, сообщает 23 сентября департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Это минный тральщик «Виареджио» ВМС Италии и патрульный корабль «Райо» ВМС Испании.

По данным российских военных, корабли НАТО вошли в Чёрное море в 18:30.

Уточняется, что силы и средства Черноморского флота России взяли под свой контроль действия этих кораблей.