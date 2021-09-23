Москва, , 21:32 — REGNUM Россия и Венесуэла продолжают сотрудничать в военно-технической сфере в рамках ранее подписанных соглашений, сообщил 23 сентября журналистам глава латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин.

Венесуэла Дмитрий Галкин © ИА Красная Весна

По его словам, Москва выполняет свои обязательства в рамках контрактов по обслуживанию техники.

«Они продолжают обслуживать там технику — это выполнение контрактных обязательств, оно продолжается», — сказал Щетинин.

«У нас с Венесуэлой идет плановое сотрудничество», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2021 года в ходе визита главы МИД Венесуэлы в Россию министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва и Каракас обсуждают поставки новых партий российского вооружения силовым ведомствам Венесуэлы.

При этом Лавров отметил, что Россия готова продолжать оказывать помощь Венесуэле в деле укрепления ее обороноспособности.

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