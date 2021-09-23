Москва, , 20:57 — REGNUM Президент Украины Зеленский, выступая на сессии ГА ООН, произносил слова, смысла которых не понимает, заявила 23 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По её оценке, Зеленский не только «необразованный человек», но ещё и путается в датах, событиях и понятиях.

«Только человек, действительно не понимающий ничего в международных делах, в истории появления и создания ООН, в ее повестке, в ежедневной рутине, и в том, какое количество людей задействовано каждый день в различных уголках мира как миротворцы, как гуманитарщики, переговорщики от этой всемирной организации — только человек абсолютно не понимающий этих вещей мог заявить такое», — сказала Захарова.

Она отметила, что только масштаб личности Зеленского не позволяет отнестись к его заявлениям, как к оскорблению ООН.

«Я считаю, это можно было бы расценить как оскорбление всемирной организации, но только в том случае, если бы мы все-таки понимали, что человек, произносящий эти слова, отдает отчет в том, о чем говорит. У меня нет такого ощущения, что президент Украины в принципе понимает суть произносимых слов. Мало того, он путается, он путает даты, он путает места, он путает события. Поэтому, не уверена, что к этому нужно относиться именно таким образом», — пояснила официальный представитель МИД РФ.

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