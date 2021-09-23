Подгорица, 23 сентября, 2021, 20:41 — ИА Регнум. В Черногории 51,1 процента взрослого населения были вакцинированы первой дозой вакцины против коронавируса, а 45,2 процента были ревакцинированы. На данный момент введено 440 083 дозы вакцины против коронавируса.

Вакцинация

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Первую дозу вакцины получили 233 633 человека или 37,7 процента, а вторую — 206 420 человек или 33,3 процента от общей численности населения.

Массовая вакцинация против COVID-19 в Черногории началась 4 мая.