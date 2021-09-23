Афины , 23 сентября, 2021, 20:33 — ИА Регнум. Греция подтвердила 2125 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения 23 сентября. Сутками ранее сообщалось про 2329 случаев.

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С начала пандемии в Греции было подтверждено 641 022 случая инфицирования.

Кроме того, за последние 24 часа был зарегистрирован 31 случай смерти, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 14 606 человек.

В общей сложности 331 пациент находится на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 65 лет, и 81,6% из них имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и старше. 162 пациента были госпитализированы за последние 24 часа.