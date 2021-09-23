Москва, 23 сентября, 2021, 20:27 — ИА Регнум. Конгресс США изобретает всё новые санкции против России из-за реализации проекта газопровода «Северный поток — 2» уже без какой-либо привязки к реальности, заявила 23 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Она отметила, что поправки к проекту оборонного бюджета на 2022 год палаты представителей Конгресса США, предусматривающие новые санкции против «Северного потока — 2», являются не чем иным, как проявлением «политики сдерживания» России.

«Подобный документ штампуют вообще уже без привязки к реальности, поэтому да, это часть политики сдерживания», — сказала Захарова.