Москва, , 20:23 — REGNUM Предложение членов американского Конгресса ввести персональные санкции против ряда граждан России, в том числе премьер-министра Михаила Мишустина, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, ряда министров, мэра Москвы Сергея Собянина, — это очень агрессивный шаг, который может быть отвергнут высшим руководством США, заявил 23 сентября член Совфеда Алексей Пушков на радио Вести FM.

Пушков Алексей

Заявив, что речь, видимо, идёт о персональных санкциях, которые не позволят подсанкционным гражданам России ездить в США, он отметил, что проблем с поездками в другие страны не должно быть, потому что у тех стран, которые такие же санкции не ввели, нет оснований в отказе этим людям во въезде.

Политолог отметил, что вопрос о создании нового санцкионного списка в американской администрации пока вовсе не решён.

Джо] Байдена отвечает за отношения с Россией — не Конгресс. Конгресс может выступать с рекомендациями и принимать законы. Но он не отвечает за отношения с Россией. В данном случае он предлагает администрации совершить весьма резкий, чреватый серьёзными последствиями агрессивный шаг». Пушков «Администрация [президента СШАотвечает за отношения с Россией — не Конгресс. Конгресс может выступать с рекомендациями и принимать законы. Но он не отвечает за отношения с Россией. В данном случае он предлагает администрации совершить весьма резкий, чреватый серьёзными последствиями агрессивный шаг».

Политолог подчеркнул, что санкции направлены против руководства России.

Пушков «И, естественно, мы на это должны будет ответить. И говорить о каком-либо налаживании отношений — в таких условиях, мне кажется, это вообще всё похоронит. Премьер-министр в списке — о чём мы можем здесь говорить? Здесь наша реакция должна быть очень жёсткой, если решение будет принято администрацией».

Политолог добавил, что есть надежда, что Вашингтон не пойдёт на очередное обострение отношений. Он напомнил, что и Байден, и госсекретарь США Энтони Блинкен высказывались за стабильные и предсказуемые отношения с Москвой, что будет невозможно в условиях санкций против представителей власти России.

По словам Пушкова, Конгресс «ведёт себя крайне безответственно».

Пушков «Это какая-то лоббистская компания по ухудшению и без того очень плохих отношений с Россией. Мне кажется, Конгресс себя дискредитирует такого рода предложениями».

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