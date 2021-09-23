Женева, Швейцария, 23 сентября, 2021, 19:49 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зафиксировано 467 094 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 8096 пациентов с COVID-19. Такие данные приводит 23 сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Сdc.gov Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: массовое заражение малоизвестным RSV — все новости»

Уточняется, что за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 229 858 719 носителей коронавирусной инфекции, подтверждено 4 713 543 случая смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 545 201 выявленном инфицированном и 7797 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.