Саранск, 23 сентября, 2021, 18:45 — ИА Регнум. По итогам трёхдневного голосования на выборах депутатов горсовета Саранска по партийным спискам в городской парламент проходят четыре партии. Результаты опубликовал Центризбирком Мордовии.

Алексей Колчин ИА REGNUM Выборы 2021

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Так, 48,21% набрала «Единая Россия», за КПРФ проголосовали 22,09% избирателей, 12,93% участников голосования поддержали ЛДПР, 12,48% от общего числа внесенных в списки избирателей сделали выбор в пользу «Справедливой России — За правду».

Во всех 14 одномандатных округах победу одержали представители партии «Единая Россия».

Явка на выборах в Саранске составила 50,19%.

Напомним, в Совет депутатов Саранска входят 28 народных избранников, из них 14 избираются по партийным спискам и 14 — по одномандатным округам. В горсовет шестого созыва попали 24 представителя «Единой России», по одному — от КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России», а также один самовыдвиженец.

Как сообщало ИА REGNUM, в Госсобрании Мордовии по итогам выборов, которые проходили с 17 по 19 сентября, из 48 мандатов 42 получат представители «Единой России» — 18 по спискам и 24 по одномандатным округам, три места получит КРПФ, два — ЛДПР и один мандат достанется представителю «Справедливой России — За правду».

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