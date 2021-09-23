Москва, 23 сентября, 2021, 18:21 — ИА Регнум. Дивидендная политика компаний не должна увеличивать нагрузку на бюджет, при это государство ждёт от бизнеса увеличения инвестиций, заявил 23 сентября первый вице-премьер Андрей Белоусов на встрече с бизнесом.

Дарья Драй ИА REGNUM Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов

«Почти 90 лет назад, в марте 1932 года Максим Горький написал статью «С кем вы, мастера культуры?». Хочется спросить: с кем вы, мастера металлургии и химии? Вы в национальной повестке или нет?» — спросил Белоусов.

Он отметил, что сейчас находиться в национальной повестке для бизнеса — это не только платить налоги и финансировать социальные программы в регионах, но и инвестировать.

«Почему? Потому что у нас сейчас во весь рост стоит альтернатива — либо мы за счёт инвестиций получим приемлемые темпы роста (3%, 4% — это вопрос счётный), и тогда мы сможем решать наши социальные проблемы которые копились годами и даже десятилетиями, некоторые с советских. Вопросы бедности, вопросы пенсий, здравоохранения, образования и так далее», — сказал первый вице-премьер.

По его словам, в этом случае изменения произойдут без повышения нагрузки на бизнес. При другом сценарии, когда экономика попадёт в низкие темпы роста, такое повышение неизбежно.