Тбилиси, , 20:45 — REGNUM Сегодня, 23 сентября, политическое противостояние между лидерами «Грузинской мечты» и «Единого национального движения» Ираклием Кобахидзе и Никой Мелия в прямом смысле слова едва не переросло в физическое, сообщает грузинский телеканал «TV Пирвели».

Бокс Цитата из м/ф «Брэк». Реж. Гарри Бардин. 1985. СССР

Политики встретились друг с другом около представительства ЕС в Тбилиси и тут же стали выяснять между собой отношения, не выбирая выражений и абсолютно не стесняясь многочисленных журналистов. Мелия потребовал у Кобахидзе дать объяснение недавнему кровавому инциденту в Дманисском районе и назвал представителей правящей партии «рабами Иванишвили». После этого оппоненты стали обзывать друга друга «подонками» и «ублюдками» и едва не сошлись в рукопашной схватке.

Как сообщило ИА REGNUM, между представителями «Грузинской мечты» и «Единого национального движения» в Дманисском районе ранее произошёл конфликт, закончившийся поножовщиной.