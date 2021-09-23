Москва, , 18:10 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил против участия российской делегации в осенней сессии ПАСЕ на фоне запрета свободного перемещения по Страсбургу в связи с тем, что ЕС не признает вакцинацию российским препаратом «Спутник V».

«В связи с этим правильно было бы не принимать участие в заседании ПАСЕ», — отметил Володин в телеграм-канале.

По его убеждению, ПАСЕ должна определиться: либо это место для дискуссий, где руководствуются законом и стандартами, либо это лоббистская организация, действующая в интересах фармацевтических компаний и продвигающая те вакцины, которые им выгодны.

Спикер Госдумы VII созыва назвал несправедливым решение ограничить передвижение российской делегации.

«Это несправедливое решение прежде всего по отношению к нашим гражданам. Они избрали своих депутатов, которые представляют их интересы, интересы страны. Нарушение прав российской делегации есть не что иное, как нарушение прав всех граждан Российской Федерации», — указал он.

Парламентарий уверен, что подобные решения принимаются с конкретной целью — пролоббировать продукт крупных фармацевтических компаний — американских и европейских.

«Российская делегация должна быть допущена в Парламентскую ассамблею представлять интересы наших граждан без каких-либо ограничений. Россия соблюдает стандарты и платит за свое участие в ПАСЕ больше, чем другие. Дискриминация в отношении наших парламентариев неприемлема», — подчеркнул он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Совфед и Госдума сформировали состав российской делегации в ПАСЕ. Туда вошли семь сенаторов во главе с первым зампредом комитета Совфеда по международным делам Сергеем Кисляком, а также 11 депутатов под руководством Петра Толстого («Единая Россия»).

Сессия ПАСЕ начинается 27 сентября. Отметим, что до первого пленарного заседания Госдумы VIII созыва полномочия парламентариев VII созыва сохраняются.

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