Москва, 23 сентября, 2021, 17:51 — ИА Регнум. Россия находится в режиме входа в карбоновую дискуссию с Евросоюзом, заявил 23 сентября первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на встрече с бизнесом.

Kremlin.ru Андрей Белоусов

«Мы находимся в режиме входа в новую карбоновую дискуссию, которая займёт несколько лет. Не мы её инициировали, но так или иначе она существует. Это дискурс, который возник, прежде всего, в наших отношениях с Евросоюзом», — сказал он.

По словам Белоусова, в этой связи нужно найти взаимоприемлемое, сбалансированное решение, прежде всего в налогообложении в сырьевых отраслях, которые подпадают под карбоновое регулирование.