Москва, 23 сентября, 2021, 17:49 — ИА Регнум. Договорённости по основным параметрам изменения налогов смогли 23 сентября достичь правительство РФ и Российский союз промышленников и предпринимателей, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

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Отметив, что правительство стремится «сделать так, чтобы условия ведения бизнеса были комфортными и предсказуемыми», Мишустин сказал, что по основным параметрам изменения налогов договориться получилось.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле председатель Счётной палаты России Алексей Кудрин, комментируя инициативу Минфина РФ о необходимости повышения налогов примерно на 400 млрд рублей, напомнил, что правительство в 2018 г. «обещало шесть лет не менять налоги, а жить по сложившимся».