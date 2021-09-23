Мурманск, 23 сентября, 2021, 17:47 — ИА Регнум. Мурманская избирательная комиссия признала состоявшимися выборы депутатов областной думы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в облизбиркоме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Следите за развитием событий в трансляции: «В России подводят итоги трёхдневных выборов — все новости»

Согласно результатам выборов, по единому избирательному округу избраны десять депутатов, по одномандатному — 22.

По партийному списку ЕР в думу прошли действующий губернатор Андрей Чибис, зампредседателя совета депутатов ЗАТО Североморск Татьяна Сахарова, главврач мурманской поликлиники №2 Константин Биджоев, глава регионального управления Роспотребнадзора Лена Лукичева и исполнительный директор АО «Олкон» Александр Богович.

По данным избиркома, пока никто из «списочников» от мандата в пользу других кандидатов не отказался.

По единому округу в облдуму прошли двое представителей КПРФ — секретарь мурманского обкома Артур Попов и депутат предыдущих созывов облдумы Геннадий Степахно, от ЛДПР — Владимир Жириновский, от «Справедливой России» — «старожил» облдумы Александр Макаревич. От партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в парламент прошел Андрей Иванов.

По одномандатным избирательным округам в облдуму прошли 11 депутатов предыдущего созыва от ЕР, включая спикера облдумы шестого созыва Сергея Дубового.

Как сообщало ИА REGNUM, явка на выборах в Мурманскую облдуму составила более 42%.