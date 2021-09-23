Москва, 23 сентября, 2021, 17:45 — ИА Регнум. Колоссальное наследие Российской империи, включая традиции политического мышления, не позволит современной России ни на шаг отступить в вопросах, касающихся суверенитета страны, заявил 23 сентября на международной научной конференции «Рождение империи между Востоком и Западом» директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

Герб Российской империи. 1830

Сергей Нарышкин, также являющийся председателем Российского исторического общества (РИО), принял участие в конференции в МГИМО, посвященной 300-летию окончания Северной войны.

«300-летие Российской империи служит хорошим поводом, чтобы обсудить и осмыслить ее колоссальное наследие, включая традиции политического мышления, не позволяющие нашей стране ни на шаг отступать в вопросах своего суверенитета», — сказал Нарышкин.

«Ништадтский мирный договор закрепил за ней всю Восточную Прибалтику, сделав влиятельным игроком в европейской политике. Второго ноября 1721 года Петр Великий принял императорский титул, а сама Россия была провозглашена империей», — напомнил в своём выступлении директор СВР.

Кроме того, он отметил, что имперская миссия России позволила освоить отдаленные уголки Евразии и обеспечить их социально-экономическое развитие.