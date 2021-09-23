Москва, 23 сентября, 2021, 17:43 — ИА Регнум. Бабье лето начнётся в Москве в середине предстоящей недели и продержится около пяти дней. Об этом сообщил 22 сентября ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец на своей странице в Instagram.

Сергей Судейкин. Бабье лето. 1916

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По его словам, «ситуация в атмосфере кардинально начнёт меняться 28 сентября». На Русском Севере сформируется «мощный антициклональный зонт», который с каждым днём будет увеличиваться по площади и постепенно накроет большинство регионов Европейской России, рассказал специалист.

«Москва попадёт в центр этого атмосферного «купола» уже в среду. В условиях высоких показаний барометров, которые достигнут 760 мм ртутного столба, что на 15 единиц выше нормы, стрелка прибора покажет «ясно» — начнётся настоящее, пусть старое, но всё-таки бабье лето с характерной устойчивой солнечной и сухой погодой, которая продержится как минимум пять суток», — написал Тишковец.

Вместе с тем он отметил, что значимого тепла ожидать уже не стоит, поскольку наступила астрономическая осень. Согласно прогнозу, по ночам столбики термометров в Москве будут опускаться до 0…+5 °С, а в дневные часы воздух будет прогреваться до +10…+15 °С.

«Но дефицит тепла будет компенсирован солнечным обилием — индекс ультрафиолета повысится с осеннего нуля до летних 3», — пообещал синоптик.