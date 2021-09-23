Вашингтон, , 18:49 — REGNUM Согласно опубликованным выдержкам из книги «Peril», написанной журналистами из The Washington Post Бобом Вудвардом и Робертом Коста, осенью 2020 года глава генштаба США Марк Милли был чрезвычайно обеспокоен, что тогдашний президент Дональд Трамп был эмоционально нестабилен. Милли, согласно сообщениям, предотвратил план Трампа по нанесению ядерного удара по Китаю. Об этом 23 сентября сообщает MSNBC.

Боб Вудворд Kat Walsh

По словам Вудворда, Милли связался с китайским военным лидером и убедил его в том, что США не нанесут удар по Пекину.

Более того, Милли уверил, что США не будут внезапно атаковать Китай без каких-либо предупреждений — будь то по военному, дипломатическому или административному каналу.

По мнению Вудворда, действия американского генерала помогли снизить градус напряжении между США и Китаем, что было крайне необходимо, учитывая военный потенциал двух держав.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп заявил, что хорошие отношения он сумел выстроить и с лидером Китая Си Цзиньпином, а также с главой КНДР Ким Чен Ыном.