Сусанино, Костромская область, 23 сентября, 2021, 17:37 — ИА Регнум. В Костромской области на муниципальных выборах победил мастер газовых котельных. Об этом со ссылкой на данные системы ГАС «Выборы» сообщает ИА REGNUM.

Личный архив Сергей Грязнов

Главой посёлка Сусанино с населением в 3 тысячи человек по результатам голосования стал 32-летний самовыдвиженецСергей Грязнов. Кандидат в главы работал старшим мастером производственного участка в филиале «Газпром теплоэнерго Иваново» — «Костромской». В его функции входило руководство слесарями и операторами местных котельных.

Его конкурентом на муниципальных выборах был пенсионер Николай Мягков, выдвинутый «Единой Россией» и временно безработныйсамовыдвиженецСергей Котов. За Грязнова проголосовали 41,32% избирателей, за Мягкова — 29,10%. Котов получил 17,36% голосов.

Напомним, похожая история в 2020 году произошла на выборах главы Сусанинского района. Тогда большинство голосов избирателей получил водитель автобуса Сергей Давыденко, выдвинутый «Справедливой Россией». Однако это событие осталось практически незамеченным на фоне победы уборщицы МариныУдгодской, ставшей главой Повалихинского сельского поселения Костромской области. Победа «Золушки» привлекла внимание СМИ, Удгодскую выдвинули на Нобелевскую премию мира, её историю в качестве примера «социального лифта» глава ЦИК Элла Памфилова рассказала президенту России Владимиру Путину.

В целом по итогам 93 избирательных кампаний, прошедших в регионе с 17 по 19 сентября 2021 года, был замещён 521 мандат. Костромичи выбрали депутата Госдумы, проголосовали на довыборах в областное законодательное собрание. В ряде муниципалитетов состоялись выборы в органы местного самоуправления.