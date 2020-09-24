Кострома, , 10:13 — REGNUM В Костромской области на муниципальных выборах победили уборщица и водитель автобуса — передаёт корреспондент ИА REGNUM. В Чухломском районе главой Повалихинского сельского поселения, на территории которого проживает около 400 человек, избрали Марину Угодскую. Женщина работает уборщицей в администрации поселения. Единственным конкурентом дамы на выборах был прежний глава муниципального образования Николай Локтев. При этом за Угодскую проголосовали 62% избирателей, а за Локтева — 38%.

Фрагмент из советского фильма «Золушка», 1947 год

«Я ж не сама выдвигалась. Меня попросил Локтев Николай Сергеевич. Просто не было человека, и я как бы шла подставным. Помочь хотела. Вдвоём с ним и были. Я ж не думала, что за меня проголосуют, не ожидала такого поворота. Я вообще ничего не делала, а люди приходили и голосовали. Вообще без понятия, что в обязанности будет входить. Я четыре года убирала, сейчас пятый. Сказали до 30 (сентября — ИА REGNUM) работать, как работаете. А что дальше, никто не знает. Не готова я внутренне. Надо вступить в должность, а потом полномочия надо как-то свернуть. Это ж тяжело: я с документами ни разу делов-то не имела», — прокомментировала победу на выборах изданию «Подъём» Угодская.

Похожая история произошла на выборах главы Сусанинского района. Участие в них приняли всего два кандидата — глава района Сергей Журавлёв и водитель автобуса Сергей Давыденко. На выборы пришли 2,5 тысячи избирателей, с разрывом в 246 голосов победил Давыденко. На момент выборов Сергей Давыденко работал в Костромском пассажирском автотранспортном предприятии No 3. Мужчина родился в Алма-Атинской области, окончил политехническое училище в Свердловском регионе.

Напомним, что на муниципальных выборах жители Костромской области голосовали 13 дней — со 2 по 13 сентября. Избиратели отдали голоса за глав городов и районов, представителей в думы городских округов и глав сельских поселений.

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