Кострома, 24 сентября 2020, 10:13 — REGNUM В Костромской области на муниципальных выборах победили уборщица и водитель автобуса — передаёт корреспондент ИА REGNUM. В Чухломском районе главой Повалихинского сельского поселения, на территории которого проживает около 400 человек, избрали Марину Угодскую. Женщина работает уборщицей в администрации поселения. Единственным конкурентом дамы на выборах был прежний глава муниципального образования Николай Локтев. При этом за Угодскую проголосовали 62% избирателей, а за Локтева — 38%.
Похожая история произошла на выборах главы Сусанинского района. Участие в них приняли всего два кандидата — глава района Сергей Журавлёв и водитель автобуса Сергей Давыденко. На выборы пришли 2,5 тысячи избирателей, с разрывом в 246 голосов победил Давыденко. На момент выборов Сергей Давыденко работал в Костромском пассажирском автотранспортном предприятии No 3. Мужчина родился в Алма-Атинской области, окончил политехническое училище в Свердловском регионе.
Напомним, что на муниципальных выборах жители Костромской области голосовали 13 дней — со 2 по 13 сентября. Избиратели отдали голоса за глав городов и районов, представителей в думы городских округов и глав сельских поселений.
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