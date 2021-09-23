Нетанья, Израиль, 23 сентября, 2021, 20:24 — ИА Регнум. Житель израильского города Нетанья подозревается в изготовлении и продаже поддельных справок о вакцинации против коронавируса, сообщают «Вести Израиль» 23 сентября. По данным прокуратуры, стоимость одной справки составляла 200 шекелей (4500 руб.).

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Вакцинация

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29-летнему гражданину вменяется фальсификация при отягчающих обстоятельствах и действия, способные привести к распространению болезни. Обвинительные заключения поданы также против трех покупателей этих справок.

Под видом клиента к гражданину обратился полицейский, которые сделал несколько заказов, оплатил и получил их, с целью выявления и пресечения данной деятельности.