Жителя Израиля заподозрили в продаже поддельных справок о вакцинации
Нетанья, Израиль, 23 сентября, 2021, 20:24 — ИА Регнум. Житель израильского города Нетанья подозревается в изготовлении и продаже поддельных справок о вакцинации против коронавируса, сообщают «Вести Израиль» 23 сентября. По данным прокуратуры, стоимость одной справки составляла 200 шекелей (4500 руб.).
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29-летнему гражданину вменяется фальсификация при отягчающих обстоятельствах и действия, способные привести к распространению болезни. Обвинительные заключения поданы также против трех покупателей этих справок.
Под видом клиента к гражданину обратился полицейский, которые сделал несколько заказов, оплатил и получил их, с целью выявления и пресечения данной деятельности.