Хельсинки, 23 сентября, 2021, 16:57 — ИА Регнум. Разрешить въезд в Финляндию без предъявления результатов ПЦР-теста на коронавирус для привитых «Спутником V» предложили в финском Национальном институте здравоохранения и социального развития, передаёт 23 сентября Yle.

Manfred Werner — Tsui Финляндия

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Руководство института направило в министерство социальных дел и здравоохранения Финляндии соответствующее обращение, подписанное руководителем организации Маркку Тервахаутой и главой одного из департаментов Отто Хелве.

Предложение отказаться от обязательного тестирования объясняется тем, что с такой нагрузкой финская система может не справиться, поскольку из соседней России может пойти в Финляндию существенный поток туристов.

«В ходе исследования эффективности эта [российская] вакцина оказалась такой же эффективной и безопасной, как и созданные по такой же технологии и одобренные Европейским агентством лекарственных средств препараты AstraZeneca и Janssen, — говорится в обращении. — THL не считает, что привитые «Спутником V» могут создавать риск ухудшения ситуации с коронавирусом в Финляндии».