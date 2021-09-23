Москва, 23 сентября, 2021, 16:53 — ИА Регнум. Международное рейтинговое агентство Fitch повысило свой прогноз по росту ВВП России в 2021 году с прежних 3,7% до 4,3%, следует из материалов агентства.

Thetoc.gr Агентство Fitch

Прогноз по росту российской экономики в 2022 и 2023 годах агентство сохранило на уровне 2,7% и 2% соответственно.

Инфляция в России по итогам 2021 года, согласно прогнозу Fitch, составит 6%, в 2022 году замедлится до 4,2%, в 2023 году — до 4%.

Ключевая ставка Банка России, как ожидает агентство, вырастет до конца 2021 года с нынешних 6,75% до 7%, а в 2022 году снизится до 6%, в 2023 году — до 5,5%.