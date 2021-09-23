Гавана, 23 сентября, 2021, 16:23 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Кубы сообщило о 6935 новых случаях заражения коронавирусом в стране. Об этом пишет Prensa Latina.

Куба

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Также за сутки на Кубе зафиксировано 70 случаев смерти от COVID-19.

Отмечается, что с марта 2020 года на Кубе зафиксировано 832 тысячи 286 случаев заражения коронавирусом. Также за всё время пандемии 7048 человек скончались из-за COVID-19.