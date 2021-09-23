Вашингтон, 23 сентября, 2021, 16:49 — ИА Регнум. Разработчики видеохостинга YouTube планируют добавить функцию для скачивания роликов с сервиса. Об этом 23 сентября пишет издание «Канобу».

Логотип YouTube

С появлением функции у пользователей появится специальная кнопка «Загрузить» рядом с отметками «Нравится» и «Не нравится». Скачанный файл нельзя будет перезаписать на другое устройство, так как он будет загружаться через кэш ПК. Видео будет доступно только в течение 30 дней с момента загрузки.

Добавим, что тестирование функции доступно только владельцам Premium-подписки. Воспользоваться опцией можно только с персонального компьютера.