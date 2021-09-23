Волгоград, 23 сентября, 2021, 16:13 — ИА Регнум. Подозреваемых в незаконной добыче особо ценных животных задержали полицейские в Быковском районе Волгоградской области. Браконьеры уничтожили сайгаков почти на два миллиона рублей, сообщили ИА REGNUM 23 сентября в пресс-службе регионального УМВД.

(сс) Andrey Giljov Сайгак

Браконьерский стан располагался на территории сельскохозяйственного поля. По подозрению в незаконной охоте задержаны двое местных жителей в возрасте 47 и 45 лет. На месте обнаружены разделанные туши животных. Общий ущерб природе составил 1,8 млн рублей.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.