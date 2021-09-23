Стокгольм, 23 сентября, 2021, 18:51 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден номинировал Эрика Раманатана на пост своего представителя в Швеции. Об этом 23 сентября написала шведская Aftonbladet, отметив, что новым главой американской дипмиссии в Стокгольме может стать юрист, филантроп и ЛГБТ-активист.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдепартамент США

Раманатан родился в Нью-Йорке и имеет два диплома по биологии и бихевиористике Университета Джона Хопкинса и одну юридическую степень Гарвардского университета. Он также был председателем Immigration Equality, организации, представляющей ЛГБТ и ВИЧ-позитивных людей в иммиграционной системе.

Ранее он собирал большие суммы денег для предвыборной кампании тогдашнего президента Барака Обамы в 2012 году и входил в финансовый комитет избирательной кампании Джо Байдена.

Перед вступлением в должность и возможным переездом в Стокгольм назначение Раманатана должно быть одобрено Сенатом.