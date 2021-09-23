Вестерос, Швеция, 23 сентября, 2021, 16:00 — ИА Регнум. 23 сентября незадолго до полудня полиция Вестероса (лен Вестманланд, Швеция) была уведомлена о проходящей демонстрации возле одного из городских пунктов для вакцинации от COVID-19. Как написала газета Aftonbldet, собравшиеся антипрививочники не только скандировали лозунги против иммунизации, но и не пускали людей в здание.

(сс) Håkan Dahlström Шведская полиция

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: массовое заражение малоизвестным RSV — все новости»

«Это была небольшая демонстрация, но шуму было много. Люди на месте посчитали это событие тревожным», — заявила в интервью изданию представитель полиции Петра Блумквист.

Когда полиция прибыла на место происшествия, пять протестующих успели войти в здание. Одна женщина была признана нарушителем общественного порядка. В связи с беспорядками один из полицейских повредил руку и с тех пор был вынужден обратиться за медицинской помощью.

«Женщина подозревается в грубом сопротивлении стражам правопорядка. Мы также составили протокол о незаконном вторжении и преследовании», — заявила Блумквист.