Москва, 23 сентября, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Сегодня, 23 сентября, по состоянию на 15:30 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 0,3%, откатываясь до 72,75 рубля. Евро теряет 0,21%, отступая до 85,25 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

(сс) Michael Marcovici Деньги

«Основной драйвер укрепления рубля сегодня — налоговый период. Экспортеры продают валюту для расчетов с государством.

С 27 сентября вводится новый размер НДПИ, так что данный фактор какое-то время ещё будет поддерживать российскую валюту. Тем временем внешний фон для рубля складывается довольно негативным.

По итогам заседания ФРС США ключевая ставка была оставлена без изменений на уровне 0,25 процентного пункта, однако было заявлено, что программа выкупа активов с рынка начнет сокращаться уже в ноябре, а уже к середине 2022 года регулятор может начать повышение ставок.

При этом часть членов комитета по открытым рынкам ожидают, что повышение в 2022 году будет не одно. На этом фоне доллар начал укрепляться к корзине валют, поддерживаемый также недавним решением повысить потолок заимствований США.

Параллельно в Конгрессе США выдвинут законопроект, в рамках которого планируется распространить санкции на вторичный рынок российских ОФЗ, который может вынудить американские компании начать продажи российского долга.

Пока вероятность того, что законопроект будет принят, невысока, однако долгосрочно риски рубля возрастают. В красную зону после роста накануне сегодня ушли и котировки нефти.

Вероятно, учитывая стечение обстоятельств, неделю российская валюта закончит ниже текущих уровней — после серьезного укрепления должна пройти некоторая коррекция», — предполагает эксперт.

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