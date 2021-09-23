Москва, 23 сентября, 2021, 15:51 — ИА Регнум. Несмотря на переговоры о мировом урегулировании судебного спора между Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России и компанией «Яндекс», выданное цифровому гиганту предписание об устранении дискриминации в работе поисковой системы должно быть исполнено. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ФАС.

Яндекс

Напомним, что 22 сентября в Арбитражном суде Москвы стало известно, что ФАС и «Яндекс» ведут переговоры о мировом урегулировании спора, истцом в котором выступает компания.

«Ранее ФАС России в связи с поступлением заявлений участников рынка выдала предупреждение компании «Яндекс». Оно содержит требования, направленные на соблюдение антимонопольного законодательства. Эти требования должны быть исполнены и законные права заявителей должны быть соблюдены в любом случае», — отметили в пресс-службе контрольного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, «Яндекс» решил оспорить в Арбитражном суде Москвы возбужденное против него Федеральной антимонопольной службой (ФАС) дело о дискриминации сторонних сервисов в поисковике. В рамках него компании грозил крупный штраф. Расследование в отношении IT-гиганта ФАС начала проводить после того, как онлайн-сервисы IVI, Avito, ЦИАН, Profi.ru, Туту.ру, Drom.ru, 2ГИС, Zoon обвинили «Яндекс» в дискриминации. Их не устраивало, что поисковая система «Яндекса» выдаёт на запросы пользователей сервисы самого «Яндекса», а до конкурирующих потребитель часто не доходит.

В феврале 2021-го ФАС выдала «Яндексу» предупреждение за создание дискриминационных условий в поисковой системе. В течение месяца компания должна была предоставить сторонним сервисам доступ к тем же специальным возможностям продвижения в поисковой выдаче, что и для собственных ресурсов. Однако IT-гигант предупреждение не исполнил.