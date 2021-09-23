Москва, 23 сентября, 2021, 15:36 — ИА Регнум. Борьба ИА REGNUM против цифровой монополии «Яндекса» в медийном пространстве не осталась без внимания в информационном пространстве мессенджера Telegram. О попытках СМИ отстоять конкурентную среду написал телеграм-канал СоциоТехнолог.

Alexander Baranov «Яндекс»

«Вокруг медийной империи «Яндекса» формируется оппозиция. Ее возглавило ИА REGNUM, которое плотно работает с региональными изданиями», — написал автор публикации.

СоциоТехнолог отмечает, что ИА REGNUM, а также ряд активистов обвиняют «Яндекс» в произвольном манипулировании рейтингами СМИ, выдаче контента в соответствии со своими специфическими интересами.

«К сожалению, это вполне ожидаемые действия поискового и медиа-гиганта, который не видит берегов и пытается реализовать свои конкурентные преимущества. Нужно признать: «Яндекс» давно стал не только информационным, но и политическим субъектом, который способен формировать повестку в нужном для него ключе», — отмечает ТГ-канал.

Телеграм-канал обращает внимание на то, что IT-гигант закономерно расширяет сферы влияния, в том числе заходит на политическое пространство. То же самое касается информационной политики.

«Но всегда нужно поддерживать конкуренцию и борьбу за альтернативные мнения, а не доминирование кого-либо. Поэтому сам факт появления оппозиции «Яндексу» и обращение внимания общества на проблему стоит приветствовать. И наблюдать за развитием событий», — считает СоциоТехнолог.