Тирасполь, 23 сентября, 2021, 15:29 — ИА Регнум. Россия будет как и прежде поддерживать Приднестровье. Об этом на встрече в Москве с лидером Приднестровского государства Вадимом Красносельским заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёвым. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба приднестровского лидера.

Молдавия и Приднестровье

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В ходе переговоров стороны выразили обоюдную обеспокоенность текущим состоянием переговорного процесса между Приднестровьем и Молдавией в связи с отсутствием прогресса в реализации пакета договорённостей «Берлин+» и инициированием Кишинёвом новых блокадных мер в отношении ПМР, в частности в автотранспортной сфере.

Косачёв и Краснопольский уверены, что для скорейшего разрешения всего комплекса накопившихся проблем необходимо в полной мере задействовать весь потенциал имеющихся переговорных площадок.

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«Рассчитываем на прагматичную позицию нового молдавского руководства, на то, что его выбор не будет сделан в пользу эскалации конфликта», — отметил президент Приднестровской Молдавской Республики.

Также стороны подчеркнули «позитивную роль миротворческой операции на Днестре и безальтернативность существующего формата миссии до момента окончательного урегулирования взаимоотношений между Приднестровьем и Молдавией».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее молдавская сторона не поддержала предложение главы МИД ПМР Виталия Игнатьева совместно обратиться к Украине о необходимости пересмотра своей позиции и аннулирования запретительных мер на въезд транспортных средств с приднестровскими номерами.