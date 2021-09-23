Волгоград, 23 сентября, 2021, 15:34 — ИА Регнум. Вакцинацию от COVID-19 прошла в Волгограде 100-летняя Валентина Голокос. Бывший врач-гастроэнтеролог говорит, что чувствует себя хорошо, сообщили ИА REGNUM 23 сентября в пресс-службе администрации региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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Как военный врач пенсионерка прошла всю Великую Отечественную войну. После войны Валентина Голокос работала в Волгограде в медсанчасти № 40 и городской больнице № 3, уйдя на пенсию в 76 лет. Долгожительница с более чем 50-летним стажем работы проживает вместе со своей семьей. Прививку она сделала более месяца назад и отмечает хорошее самочувствие всё это время.

«Сегодня в регионе проживает ещё шесть долгожителей старше 100 лет, сделавших прививки от коронавируса», — уточнили в администрации.

Всего с начала прививочной кампании прививки сделали 854 тысячи жителей Волгоградской области. Полностью завершили иммунизацию 803 тысячи человек.