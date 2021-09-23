Москва, 23 сентября, 2021, 15:35 — ИА Регнум. Коляску с ребенком протаранил курьер «Яндекса» в Москве. Видеозапись инцидента опубликована в телеграм-канале SHOT.

Hybridtechcar.com Яндекс

На видео заметно, как курьер «Яндекса» едет на велосипеде и на полной скорости врезается в коляску с ребенком. Удар был такой страшной силы, что коляска с малышом перевернулась.

Вопиющее ЧП произошло, по данным телеграм-канала, на перекрёстке улиц Ясеневая и Елецкая в столице. О состоянии малыша на данный момент ничего не известно.