Белгородским супругам со стажем утвердили выплаты
Белгород, 23 сентября, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Закон о выплатах к юбилеям свадьбы принят в Белгородской области. «Золотые», «бриллиантовые» или «благодатные» супруги смогут получить от 10 до 20 тысяч рублей, сообщили ИА REGNUM 23 сентября в областной думе.
Депутаты приняли соответствующий закон, который начнёт действовать с 1 января 2022. На юбилейные выплаты к 50-летию, 60-летию и 70-летию со дня свадьбы могут рассчитывать граждане РФ, заключившие брак в Белгородской области и прожившие здесь не менее 20 лет. Это обусловлено тем, что ЗАГСы могут предоставить информацию только о браках, зарегистрированных на территории региона или в районах Курской и Воронежской областей, которые сейчас к ней относятся.
Выплата будет носить заявительный характер, а брак не должен прекращаться или быть признан судом недействительным.
По официальным данным в 2022 году 10 тысяч рублей за 50 лет совместной жизни могут получить 4 082 белгородские семейные пары, 15 тысяч рублей — 2 925 супругов со стажем 60 лет и 1 546 семей, проживших вместе 70 лет, претендуют на выплату в 20 тысяч рублей.
Как сообщало, в соцсетях пользователи раскритиковали размер «премий» и предлагали платить столько, сколько лет прожили юбиляры.