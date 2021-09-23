Белгород, 23 сентября, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Закон о выплатах к юбилеям свадьбы принят в Белгородской области. «Золотые», «бриллиантовые» или «благодатные» супруги смогут получить от 10 до 20 тысяч рублей, сообщили ИА REGNUM 23 сентября в областной думе.

Дарья Драй ИА REGNUM Чествование супружеских пар — «свадебных юбиляров»

Депутаты приняли соответствующий закон, который начнёт действовать с 1 января 2022. На юбилейные выплаты к 50-летию, 60-летию и 70-летию со дня свадьбы могут рассчитывать граждане РФ, заключившие брак в Белгородской области и прожившие здесь не менее 20 лет. Это обусловлено тем, что ЗАГСы могут предоставить информацию только о браках, зарегистрированных на территории региона или в районах Курской и Воронежской областей, которые сейчас к ней относятся.

«Мы видим, что эта инициатива получила достаточно широкий общественный резонанс. Кроме положительных отзывов, были высказывания, предположения, что закон, возможно, не будет удовлетворять каждую семейную пару, достигшую юбилея. Это не социальная поддержка, это знак уважения, моральное поощрение. Более того, на одном из заседаний комитетов депутат Валерий Сергачёв вышел с предложением, что выплата должна сопровождаться ещё и вручением специального знака по аналогии с «Материнской славой». Аппарату Думы я ставлю задачу разработать нормативный акт о такой награде. Было бы замечательно, если бы её вручение проходило в муниципалитетах в торжественной обстановке, с участием глав администраций», — пояснила спикер облдумы Ольга Павлова.

Выплата будет носить заявительный характер, а брак не должен прекращаться или быть признан судом недействительным.

По официальным данным в 2022 году 10 тысяч рублей за 50 лет совместной жизни могут получить 4 082 белгородские семейные пары, 15 тысяч рублей — 2 925 супругов со стажем 60 лет и 1 546 семей, проживших вместе 70 лет, претендуют на выплату в 20 тысяч рублей.

Как сообщало, в соцсетях пользователи раскритиковали размер «премий» и предлагали платить столько, сколько лет прожили юбиляры.