Мадрид, 23 сентября, 2021, 15:11 — ИА Регнум. Власти Мадрида готовы оказать помощь острову Пальма на Канарских островах, пострадавшему от извержения вулкана Кумбре-Вьеха. Об этом в ходе пленарного заседания правительства автономного сообщества Мадрид заявила его председатель Исабель Диас Аюсо.

(сс) PP Comunidad de Madrid Исабель Диас Аюсо

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«Я хочу выразить нашу поддержку, нашу близость и солидарность со всеми жителями Пальмы, администрации которой мы готовы оказать помощь в случае необходимости», — сказала Аюсо.

Ранее на остров Пальма прибыл испанский монарх Филипп VI в сопровождении главы правительства страны Педро Санчеса.