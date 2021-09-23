Рига, 23 сентября, 2021, 14:59 — ИА Регнум. В учебных заведениях Латвии зафиксированы первые случаи конфликтных ситуаций между привитыми от коронавируса СOVID-19 и непривитыми учениками. Об этом сообщил латвийский портал Delfi, не называя конкретных мест таких происшествий.

WikiImages Вакцинация

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Издания сообщило в статье «Стыдно признаваться, что не сделала прививку»: травля в школах из-за вакцинации», конфликты чаще всего возникают в средних и старших классах, возраст учеников которых (с 12 лет) позволяет им добровольно пройти вакцинацию.

«Так как установленные ограничения предполагают, что вакцинированные школьники на уроках, находясь рядом с одноклассниками, могут не надевать маску, а непривитые должны ее носить, становится очевидно, сколько детей сделали прививку, а сколько — нет», — отмечает издание.

Если раньше моббинг (форма массовой травли человека в коллективе) касался внешнего вида, социального статуса его родителей или тех или иных способностей ученика, подвергающегося травле, то теперь на первый план вышел вопрос, вакцинирован ли он. Конфликты провоцируются обеими сторонами, в зависимости от того, кого в классе больше — вакцинированных или невакцинированных.

«Среди педагогов тоже наблюдаются небольшие столкновения, однако взрослые могут скрыть свои настоящие эмоции, и часто все ограничивается косыми взглядами», — сообщается издание.