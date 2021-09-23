Рига, 23 сентября, 2021, 14:57 — ИА Регнум. В Латвии 11 000 человек так и не пришли за своей второй прививкой от коронавируса COVID-19. Об этом сообщил латвийский портал rus.lsm.lv со ссылкой на данные Национальной службе здравоохранения (NVD).

huntlh Вакцинация

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Представительница отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения Инга Васильева заявила, что среди этих тысяч есть те, кто просто передумал делать вторую прививку:

«Есть люди, у которых были довольно выраженные побочные эффекты, они не знают, нормально это или не нормально, и сомневаются, идти ли на вторую дозу».

До сих пор людей, которые не пришли на вторую прививку, никто не обзванивал и завершить курс вакцинации не убеждал. Но в ближайший месяц Национальная служба здравоохранения планирует начать это делать, заверила Васильева:

«В определенных вакцинах — Pfizer или Moderna — очень важно не раньше нужного периода прийти на вторую вакцину. Но период после этого может быть немного дольше, чем написано в инструкциях».

В Национальной службе здравоохранения напоминают, что одна доза двухфазных вакцин не дает достаточной защиты от вируса.