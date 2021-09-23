Париж, , 14:56 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан 23 сентября проведет встречу с госсекретарём США Энтони Блинкеном. Об этом 23 сентября сообщили на брифинге во французском МИД.

Франция Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

«Сегодня министр встретится с госсекретарем Энтони Блинкеном, чтобы начать углубленные консультации в продолжение вчерашнего телефонного разговора между президентом республики (Эмманюэлем Макроном) и его американским коллегой (Джо Байденом)», — говорится в сообщении.

При этом ранее в Госдепе США заявили о возможности проведения такой встречи.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что переговоры американского и французского президентов Джо Байдена и Эммануэля Макрона на тему возникшего дипломатического скандала прошли в дружественной обстановке.