Стокгольм, 23 сентября, 2021, 14:58 — ИА Регнум. 7 сентября правительство Швеции объявило, что почти все антикоронавирусные ограничения в стране будут сняты. Тогда же было объявлено, что вопрос о сертификатах вакцинации от COVID-19 будет отправлен на консультации в случае, если они понадобятся при проведении крупных публичных мероприятий. Однако 23 сентября министр культуры страны Аманда Линд заявила, что сертификаты вакцинации не актуальны, сообщает новостная служба SVT Nyheter.

М. Денисов. Mos.ru Сертификат о вакцинации

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: массовое заражение малоизвестным RSV — все новости»

«Свидетельства о вакцинации будут не нужны при проведении каких-либо мероприятий, когда ограничения будут сняты 29 сентября», — заявила Линд.

В свою очередь, стоявшая рядом министр здравоохранения и социальных дел Швеции Лена Халленгрен еще раз подчеркнула, что послабление ограничений не распространяется на непривитых граждан, которым по-прежнему рекомендуется соблюдать социальную дистанцию и избегать крупных мероприятий.

«Непривитым рекомендуется соблюдать социальную дистанцию. Вакцина — наше самое сильное оружие против пандемии», — заявила Халленгрен.