Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 23 сентября, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Король Испании Филипп VI прибыл на остров Пальма, чтобы выразить свою поддержку и солидарность людям, пострадавшим от извержения вулкана Кумбре-Вьеха. Об этом сообщает аккаунт парламента Канарских островов в Twitter.

Король Испании Филипп VI

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Монарх прибыл на остров в сопровождении королевы Летисии. Королевскую чету сопровождали глава правительства страны Педро Санчес, который вернулся на Канарские острова сразу после визита в Нью-Йорк, а также глава Канарских островов Анхель Виктор Торрес и президент Совета острова Пальма Мариано Эрнандес Сапата.

Ранее стало известно, что газы от извержения вулкана Кумбре-Вьеха в ближайшие дни могут достигнуть Франции и Италии.