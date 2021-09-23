Москва, , 14:47 — REGNUM Тема Крыма может обернуться неприятностями для самой же Турции, которая её периодически поднимает. Об этом 23 сентября заявил постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов на телеканале «Россия 24».

Эрдоган Александр Горбаруков @ ИА REGNUM

«Никогда в истории такого не бывает, но по существу говорится о пересмотре турецким руководством о пересмотре исторических фактов в российско-турецких отношениях», — заявил Мурадов.

«Мы помним и Кючук-Кайнарджийский мирный договор 1774 года, и Ясский мирный договор 1791 года. Всё это остаётся в истории, остаётся действующим и никто, так сказать, эти договоры с Турцией не пересматривал. Очень опасно страницы истории перелистывать назад. Это может привести к очень тяжёлым последствиям», — подчеркнул он.

21 сентября на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Анкара не признаёт Крым российской территорией, и призвал международное сообщество обратить внимание на защиту прав крымских татар.