Сеул, 23 сентября, 2021, 14:46 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 27 400 человек. Об этом 23 сентября сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

NIAID Вакцинация

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По состоянию на 00:00 23 сентября в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 36 570 105 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 71,2%.

Отмечается, что прививку препаратом Pfizer в стране сделали 19 767 475 человек, препаратом AstraZeneca — 11 086 426 человек, препаратом Janssen — 1 415 538 человек, Moderna — 4 300 666 человек.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 15 791 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 22 204 741 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 1716 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 292 699.

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