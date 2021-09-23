Афины , 23 сентября, 2021, 14:47 — ИА Регнум. В Греции за последние 24 часа выявили 2329 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила вечером 22 сентября Национальная организация общественного здравоохранения. Сутками ранее в стране сообщалось про 3040 новых выявленных случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Греции было подтверждено 638 921 случая заражения. За последние 24 часа в стране также зарегистрировано 26 смертей от COVID-19, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 14 575 человек.

В общей сложности 333 пациента находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 65 лет, и 81,4% имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и старше.

Кроме того, за последние 24 часа в больницы страны было госпитализировано 227 пациентов с COVID-19.