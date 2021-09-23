Женева, Швейцария, 23 сентября, 2021, 14:57 — ИА Регнум. Цель по вакцинации от коронавируса не менее 10% населения не будет достигнута в 50 странах мира к концу сентября. Об этом генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил на саммите по вопросам борьбы с пандемией в Женеве.

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Такую цель в организации поставили ранее. По словам Гебрейесуса, десятая часть населения привита от коронавируса почти в 90% богатых стран.

«Однако 50 государств этого не достигнут, в основном [они расположены] в Африке», — отметил глава ВОЗ.

Он напомнил, что страны с высокими доходами обещали предоставить другим государствам более 1 млрд доз вакцин, но пока это обещание выполнено менее чем на 15%. Гебрейесус призвал страны и компании выполнить обязательства и поделиться препаратами.

Он заявил также, в мировое сообщество должно твёрдо выступить в поддержку вакцинации не менее 40% населения каждой страны до конца года. К середине следующего года должно быть привито 70% населения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гебрейесус допустил, что ВОЗ поддержит введение паспортов вакцинации от COVID-19 для международных путешествий.

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