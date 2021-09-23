Спасатели нашли тело одного из погибших при крушении Ан-26 под Хабаровском
Хабаровск, 23 сентября, 2021, 14:42 — ИА Регнум. Тело одного из членов экипажа самолета Ан-26, который разбился накануне в Большехехцирском заповеднике в Хабаровском крае, нашли спасатели. Об этом 23 сентября сообщил источник в экстренных службах.
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«Обнаружено тело одного человека», — сказал он.
При этом источник уточнил, что все находившиеся на борту потерпевшего крушение воздушного судна люди были из разных российских регионов.
«Члены экипажа не местные, это жители разных городов страны», — отметил он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что все шесть человек, находившиеся на борту разбившегося накануне в Хабаровском крае самолета Ан-26, погибли.