Хабаровск, 23 сентября, 2021, 14:42 — ИА Регнум. Тело одного из членов экипажа самолета Ан-26, который разбился накануне в Большехехцирском заповеднике в Хабаровском крае, нашли спасатели. Об этом 23 сентября сообщил источник в экстренных службах.

Igor Bubin Самолет Ан-26

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«Обнаружено тело одного человека», — сказал он.

При этом источник уточнил, что все находившиеся на борту потерпевшего крушение воздушного судна люди были из разных российских регионов.

«Члены экипажа не местные, это жители разных городов страны», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что все шесть человек, находившиеся на борту разбившегося накануне в Хабаровском крае самолета Ан-26, погибли.